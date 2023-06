PSG - Mercato : Luis Enrique a formulé une première exigence à Doha

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Certes, ce n'est pas encore officiel. Et Luis Enrique n'est pas encore, à cet instant, l'entraîneur de l'équipe première du PSG. Mais cela ne devrait plus tarder et cela donne l'occasion à l'actualité Mercato de repartir de plus belle avec les supposés choix de l'Espagnol.

Verratti aussi ?

Hormis les possibles recrues, la question sera également de savoir qui l'ancien du Barça va vouloir absolument conserver. Et de toute évidence, le sujet fait jaser. En Espagne, déjà, avec le dossier Neymar qui, paraît-il, serait réglé. Ainsi, il serait hors de question que le club de la capitale se prive dans les mois à venir du milieu de terrain brésilien. Information donnée par El Chiringuito. A noter, également, que le quotidien l'Equipe avance que de son côté, Marco Verratti devrait également rester avec la venue de Luis Enrique sur le banc.

Le mercato se porte bien...