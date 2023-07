PSG – Mercato : Luis Enrique a tranché…trois indésirables de plus à Paris !

Devenu récemment le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique poursuit le tri dans l’effectif parisien. Si de nombreux indésirables étaient connus, de nouveaux joueurs viennent d’être ajoutés à la liste.

Renato Sanches, Hugo Ekitiké et El Chadaille Bitshiabu viennent s’ajouter aux nombreux joueurs considérés comme indésirables par le PSG, d’après le journaliste Nicolò Schira. Si Sanches et Ekitiké sont arrivés l’été dernier sans avoir réellement eu leur chance, Bitshiabu est lui formé au club et considéré comme un joyau de la formation parisienne...

Many players aren’t in #PSG’s plans and are ready to leave #Paris in the summer #transfers window:

Keylor #Navas

Colin #Dagba

Abdou #Diallo

Layvin #Kurzawa

Juan #Bernat

ElChadaille #Bitshiabu

Julian #Draxler

Gini #Wijnaldum

Leo #Paredes

Renato #Sanches

Hugo #Ekitiké

Mauro #Icardi