PSG Mercato : Luis Enrique clarifie l'avenir de Soler

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Capitaine à Valence, Carlos Soler est loin d'avoir le même statut depuis son arrivée à Paris. Au PSG, le milieu de terrain espagnol joue les utilités, voire même les couteaux suisses puisque Luis Enrique lui a confié un rôle de latéral ces dernières semaines. "Il peut encore s’améliorer, c’est ce que j’attends de lui" Si un départ a pu être envisagé, à en croire certains médias, Luis Enrique a tenu à rappeler ce vendredi en conférence de presse qu'il comptait plus que jamais sur son compatriote. «Quand je vois un joueur capable de bien jouer et de comprendre quelles situations vous devez contrôler, c’est très intéressant, a-t-il glissé. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le faire au milieu de terrain. Carlos Soler est l’un de ces joueurs. Je sais que tous préfèrent jouer à un poste spécifique. C’est un joueur de haut niveau, je l’ai emmené à la Coupe du monde où il y a 23 joueurs de niveau mondial. Il peut encore s’améliorer, c’est ce que j’attends de lui.» Plutôt clair, donc. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer En conférence de presse, Luis Enrique a confirmé qu'il ne voulait pas entendre parler d'un départ du PSG pour Carlos Soler... "C’est un joueur de haut niveau, je l’ai emmené à la Coupe du monde où il y a 23 joueurs de niveau mondial. Il peut encore s’améliorer, c’est ce que j’attends de lui", a-t-il expliqué.

Laurent HESS

Rédacteur