PSG - Mercato : Luis Enrique meilleur allié du Real Madrid dans la course à Mbappé ?

Partira, partira pas ? L'avenir de Kylian Mbappé au PSG reste flou puisque l'attaquant, en fin de contrat en juin, n'a toujours pas prolongé son contrat. Dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs saisons, l'ancien monégasque serait-il tenté par un départ ? Selon Pierre Ménès, son positionnement en pointe, à Paris, pourrait l'inciter à partir. "Kylian n'est pas con" "Je trouve que Luis Enrique n'utilise pas les qualités de Mbappé et cela peut être extrêmement problématique pour l'avenir, estime l'ancien journaliste de Canal+. Kylian n'est pas con. S'il voit qu'il n'a pas de ballons, qu'il doit se contenter de miettes ou de penaltys pour marquer des buts, ça va rapidement le saouler." A bon entendeur... Face à Pierrot (3/3) : "Luis Enrique ne sait pas ou ne veut pas utiliser les qualités de Mbappé"



Mercato hivernal, mes vœux 2024, Bellingham superstar, Europa League, Boxing Day, multi-propriété et Luis Enrique borné.https://t.co/NrRLJhrBEx via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 26, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life

Laurent HESS

Rédacteur