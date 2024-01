PSG - Mercato : Luis Enrique réclame une nouvelle recrue d’urgence !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Une recrue surprise au PSG cet hiver ? Après l’arrivée reportée du milieu Gabriel Moscardo, qui va être opéré du pied gauche, L’Équipe affirme que Luis Enrique souhaite un renfort de plus dans ce secteur dépeuplé. Si le Brésilien avait satisfait à la visite médicale vendredi, comme Lucas Beraldo, il aurait pris part à la reprise de l’entraînement, le 29 décembre, et aurait été susceptible de jouer dès demain, contre Toulouse. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour le joueur du Corinhians, qui souffre d’un problème au pied gauche et va devoir subir une opération qui l’éloignera des terrains pour les trois prochains mois.

Luis Enrique veut un autre milieu

Cette contrariété dans le mercato du PSG pourrait pousser la direction sportive à chercher un nouveau milieu. « Luis Enrique, qui va également perdre Lee Kang-in une bonne partie du mois de janvier sinon dans son intégralité du fait de la Coupe d’Asie des nations, souhaite ardemment un joueur dans ce secteur dans lequel Fabian Ruiz fait son retour dans le groupe après sa blessure à une épaule », glisse le quotidien sportif ce mardi.

