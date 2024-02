PSG Mercato : Maignan rapatrié cet été ?

Ce samedi, Ekrem Konur annonce que Mike Maignan est dans le viseur de clubs anglais et français pour la prochaine saison. Sous contrat jusqu'en 2026 avec l'AC Milan, le gardien de 28 ans, titulaire chez les Bleus, n'est absolument pas poussé vers la sortie chez les Rossoneri, bien au contraire. Il est même l'un de leurs piliers. Mais l'incident raciste d'Udine il y a deux semaines et l'incapacité du Milan à lutter pour le Scudetto depuis deux ans l'incitent peut-être à quitter l'Italie.

Ce qui interroge, c'est cet intérêt français. Car en Ligue 1, seul le PSG semble en mesure de payer une grosse indemnité aux Rossoneri, un salaire conséquent à Maignan tout en lui offrant un challenge sportif intéressant. Formé à Paris, qu'il avait été contraint de quitter à cause de la concurrence au début de l'ère qatarie, l'international tricolore serait peut-être enclin à revenir là où tout a commencé pour lui. Mais se posera alors la question de l'avenir de Gianluigi Donnarumma...

💣❗🇫🇷 #SempreMilan 🔴⚫❗

Premier League and League 1 clubs are planning a move for AC Milan's French goalkeeper Mike Maignan in the summer transfer window. pic.twitter.com/xTR5wLFq7b