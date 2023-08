PSG - Mercato : malgré Mbappé, une autre arrivée marquante en attaque se dessine

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Bien que l'attaque parisienne titulaire devrait se composer d'Ousmane Dembélé, de Kylian Mbappé et de Gonçalo Ramos cette saison, un nouveau renfort offensif de taille pourrait arriver au PSG et redistribuer les cartes. Le PSG pense à Chiesa Selon les informations de la Gazzetta, le PSG penserait à Federico Chiesa. Cependant, aucune proposition n'aurait encore été transmise à la Juventus, d'après les informations du journal italien. La Vieille Dame espérerait 50 à 60 millions pour son joueur. Federico Chiesa a marqué 4 buts et délivrés 6 passes décisives en 33 matchs, la saison dernière. En plus de cette potentielle arrivée, un départ pourrait faire les affaires parisiennes. 🚨 Réflexion SÉRIEUSE menée par le PSG pour Federico Chiesa. Il n'y a pas encore eu de proposition et la Juve demande 50-60M pour son joueur ⏳🇮🇹



🚨 Réflexion SÉRIEUSE menée par le PSG pour Federico Chiesa. Il n'y a pas encore eu de proposition et la Juve demande 50-60M pour son joueur ⏳🇮🇹

[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/FT9Uv6wZNi — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 14, 2023

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur