PSG - Mercato : Mbappé a donné sa réponse au Qatar pour une prolongation !

Le feuilleton Mbappé continue de diffuser un épisode chaque jour et ce vendredi n'échappe pas à la règle. Hier jeudi, on a appris que Chelsea et Liverpool étaient prêts à concurrencer le Real Madrid et le PSG pour l'avenir de l'attaquant. Bleus et Reds seraient disposés à lui offrir un salaire royal à condition qu'il ne prolonge pas dans la capitale. Mais du côté de la direction parisienne, on se voulait relativement serein après les tensions de l'été. Le natif de Bondy aurait une nouvelle offre de prolongation entre les mains, avec possibilité de partir en juin mais moyennant une indemnité.

Ça promet de grosses tensions avec le Qatar !

Mais du côté de Marca, ce vendredi, on se montre catégorique : Kylian Mbappé ne prolongera pas à Paris. Le capitaine de l'équipe de France regrette toujours d'avoir prolongé en 2022 et en veut encore à sa direction de ne pas avoir tenu ses promesses en matière de recrutement. Pas question, donc, de replonger, même en échange d'un pont d'or. Si cette info est confirmée, cela élimine donc Paris de la liste des prétendants pour son avenir. Et cela promet aussi des prochains mois agités entre le joueur et ses dirigeants, le Qatar n'étant pas du genre à accepter de se faire recaler de la sorte...

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé plans to leave PSG in 2024. He regrets renewing his contract, and Real Madrid know it. @marca #rmalive pic.twitter.com/KHlOgZ9gzi — Madrid Zone (@theMadridZone) October 19, 2023

