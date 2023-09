PSG - Mercato : Mbappé au Real Madrid en 2024, une preuve concrète a fuité !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Kylian Mbappé au Real Madrid en 2024 ? La rumeur est déjà lancée alors que le mercato estival vient à peine de fermer ses portes. Mieux, l'arrivée du joueur de 24 ans au sein de la Casa Blanca serait même concrète ! D’après ELDesmarque, le directeur général de Panini Espagne a d’ores et déjà anticipé sa signature en préparant sa vignette.

« Sa vignette est prête »

« Oui, elle est prête. La vérité, c’est que moi-même, mon équipe et mes amis de LaLiga, on a parié qu’il viendrait. Je pense réellement que ça va se faire », a-t-il déclaré le plus sérieusement du monde au média espagnol. Mbappé au Real, une rumeur qui colle donc vraiment à la peau...

🗣📋 En Panini dan por cerrado el fichaje de Kylian Mbappéhttps://t.co/y44s990hcr — Defensacentral.com (@defcentral) September 13, 2023

