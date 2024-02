PSG Mercato : Mbappé au Real Madrid, une nouvelle information tombe

Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, évoluera-t-il la saison prochaine au Real Madrid ? Rien ne permet de l'affirmer à cette heure, en dépit des informations de certains médias. Et il est une évidence, également, que le club de la capitale va user de tous ses moyens, financiers, pour convaincre son buteur patenté de poursuivre l'aventure à Paris.

Toutefois, le bien informé Fabrizio Romano en a dit un peu plus sur le sujet. Lui qui donne très souvent de bonnes infos mercato, a confié que le vestiaire du Real Madrid affichait clairement sa confiance quant à la signature de l'international français. "Dans le vestiaire du Real Madrid, des joueurs importants ont le sentiment que, cette fois, c’est bon : le club va boucler l’arrivée de Kylian Mbappé. Il y a le sentiment que c’est très proche d’aboutir."

A suivre...

