PSG - Mercato : Mbappé dénonce 2 énormes mensonges, encore un rebondissement avec Kane !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Par ailleurs, le PSG ne cesse de rappeler au natif de Bondy qu'il avait promis de ne pas partir libre. La réponse du joueur est que cette promesse a été faite lors de son premier contrat, celui signé à son arrivée en 2017. Les choses ont changé depuis 2022 et sa prolongation. Depuis, Mbappé n'aurait jamais redit qu'il ne partirait pas libre. Enfin, la presse anglaise annonce ce vendredi que Harry Kane a accepté l'offre du Bayern Munich. L'attaquant de Tottenham s'apprêtait donc à quitter son club de toujours pour un peu plus de 100 M€ mais, surprise, alors qu'il était en direction de l'aéroport, les Spurs ont décidé de faire des demandes de dernière minute au Bayern ! Le joueur attendrait donc que les deux camps se mettent (encore une fois) d'accord. A l'instar de celui de Mbappé, ce feuilleton est donc loin d'être terminé...

