PSG - Mercato : Mbappé & Co poussent pour une recrue cet hiver !

Luis Enrique a mis une première pièce dans la machine du mercato. Interrogé hier en conférence de presse par le journaliste Dominique Sévérac, le coach du PSG lui a clairement signifié qu’il serait attentif au prochain marché des transferts avec Luis Campos. « Ma direction sportive et le staff doivent toujours travailler à améliorer un effectif, a-t-il affirmé. Dans l’absolu, je pense qu’il faut toujours rester attentif au marché et c’est ce qu’on fera cet hiver. S’il y a des opportunités de se placer à un moment adéquat, on ira. Mais sinon, je pense être satisfait de mon effectif actuel. » Retrouvez toute l'actualité du PSG Plusieurs joueurs du PSG poussent en interne Selon les dernières indiscrétions, Luis Enrique ne serait pas le seul à rester ouvert à des arrivées cet hiver. « Il y a aussi plusieurs joueurs de l’effectif qui espèrent qu’on se servira du mercato hivernal pour se renforcer au milieu », a glissé l’insider Djamel sur X. En ce sens, l’arrivée de Gabriel Moscardo (Corinthians, 18 ans) serait en bonne voie. Et je précise que c’est pas uniquement un avis perso, y a aussi plusieurs joueurs de l’effectif qui espèrent qu’on se servira du mercato hivernal pour se renforcer au milieu https://t.co/PmjzVg6CWg — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) December 1, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer À l’heure où Luis Enrique a ouvert la porte à l’arrivée de nouvelles recrues au mercato hivernal au Paris Saint-Germain, le vestiaire du club de la capitale pousserait pour un renfort au milieu de terrain en janvier prochain.

