PSG - Mercato : Mbappé & Co se réjouissent du départ de Messi et Neymar

Football Club PSG

Le PSG vit bien cette saison. Si tout n’est pas encore parfait dans le collectif parisien, Luis Enrique semble avoir impulsé une dynamique à même de truster de nouveaux titres au printemps prochain. Il faut dire que Luis Campos a bien travaillé cet été en « vidant » le vestiaire de certains éléments perturbateurs. Selon Le Parisien, l’équipe est ainsi plus soudée et serait surtout soulagée par le départ de Neymar et de Lionel Messi. En clair, le vestiaire du PSG sait aujourd’hui que tout le monde aura sa chance et que l’époque de la « MNM » intouchable est terminée.

Les remplaçants existent avec Luis Enrique

Les remplaçants savent ainsi qu’ils ne devront plus se contenter des miettes laissées par un trio qui était difficile, voire impossible à faire sortir très tôt dans un match. Le journal francilien ajoute d’ailleurs que certains remplaçants ont mal vécu la cohabitation avec Messi et Neymar et que ces mêmes laissés pour compte savent désormais que Luis Enrique n’hésite pas à trancher dans le vif. La mise sur le banc de Marquinhos en début de saison ou les critiques publiques sur le travail défensif de Kylian Mbappé en sont la preuve.

