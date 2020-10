PSG - Mercato : Mbappé pourrait ruiner la piste Camavinga (Stade Rennais)

Eduardo Camavinga ( Stade Rennais, 17 ans) sera l'un des grands animateurs du Mercato d'été 2021. Courtisé par le Real Madrid mais également par le PSG et de nombreux autres poids lourds européens, le néo international tricolore n'a pas encore fait son choix... Mais certains dossiers pourraient avoir une incidence directes sur les portes qui s'ouvriront à lui (ou non) dans un an.

Le PSG et le Real devront faire un choix entre Mbappé et Camavinga

Du côté de Paris, ce sera notamment le cas de celui de Kylian Mbappé. On le sait : Leonardo veut prolonger ses deux superstars Mbappé et Neymar, à qui il ne reste plus que 21 mois de contrat (2022). Selon Marca, l'offres salariale que le PSG compte faire au natif de Bondy pourrait plomber encore plus sérieusement les comptes du champion de France... Et le priver de recrues XXL type Camavinga pour l'été prochain.

Toujours selon le quotidien ibérique, il faudra débourser aux alentours de 80 M€ pour arracher la pépite du Stade Rennais. Même pour le Real Madrid, il sera impossible de financer à la fois la venue de Kylian Mbappé et celle d'Eduardo Camavinga. Des choix devront être faits à Paris comme à Madrid...