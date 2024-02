Mercato : Mbappé vers City, Haaland vers le PSG ou le Real Madrid... la bombe est lâchée !

Kylian Mbappé (25 ans) ne serait-il plus promis au Real Madrid ? La question se pose depuis les révélations de Pipi Estrada cette nuit sur le plateau d’El Chiringuito. Le spécialiste des transferts en Espagne a en effet affirmé que la star du PSG se dirigeait finalement vers Manchester City.

Loïc Tanzi, de L'Équipe, tranche : « La position du PSG est claire. Pas de commentaire tant que le joueur n'a pas annoncé sa décision au club. En attendant, Paris souhaite se concentrer sur le sportif. »

Toujours selon Estrada, Erling Haaland (23 ans) prendrait la direction du Real Madrid ! Alerté sur cette dernière rumeur, Ekrem Konur a apporté son grain de sel : l’attaquant norvégien est heureux à City et n’a aucune intention de partir malgré les rumeurs autour d’intérêts du PSG et du Real Madrid.

💣💥❗🇳🇴 #MCFC 🔵 #ManCity❗

Norwegian striker Erling Haaland is happy at Manchester City and has no plans to leave, despite rumours of PSG and Real Madrid. pic.twitter.com/BakFKFMIuZ