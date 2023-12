PSG - Mercato : Mbappé victime d’un sale coup du Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le Real Madrid course deux lièvres à la fois : Kylian Mbappé et Erling Haaland. Hier, on apprenait par la presse espagnole que l’attaquant du PSG ferait l’objet d’une offre concrète de la Casa Blanca juste après le nouvel An, avec une deadline attendue en retour d’ici au 15 janvier prochain.

Le dossier Haaland plus avancé que Mbappé ?

Aujourd’hui, AS laisse entendre que certains dirigeants du Real Madrid estiment qu’il serait plus judicieux de lancer les grandes manœuvres sur Erling Haaland par le biais de sa clause libératoire à Manchester City plutôt que sur Mbappé. Cet été, l’attaquant norvégien pourrait quitter Manchester City contre 200 millions d’euros... au moment où le Bondynois sera libre.

