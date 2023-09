PSG - Mercato : Ménès admiratif, Campos reçoit des félicitations inespérées

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Kolo Muani, Dembélé et Mbappé. Forcément, d'avoir de tels joueurs dans une même équipe vous permet de nourrir de sacrés objectifs. Et c'est fort logiquement que le PSG peut espérer, au minimum, remporter une Ligue 1 et une Coupe de France. Voir plus avec la Ligue des Champions.

Bien vendu, également

Dans son traditionnel Face à Pierrot sur Youtube, l'ancien consultant de Canal Plus a donné son point de vue sur le mercato parisien. Et a tenu à féliciter les dirigeants pour ce qui avait été fait. "J'aurais pris un milieu de terrain de plus costaud dans l'entre jeu, mais pour cela, il aurait fallu que Ruiz ou Soler quittent le club. Avoir six attaquants, avec le nombre de matchs que va jouer le PSG, il va toujours y avoir un moment où un joueur aura un coup de moins bien, une blessure ou une suspension. Gouverner c'est prévoir, et je trouve que le PSG a fait un mercato de grande qualité. En plus, pour une fois, le PSG a bien vendu également !"

