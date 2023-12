PSG - Mercato : Ménès écarte la piste Casemiro et milite pour un ex de l’OL

Dans son dernier « Face à Pierrot » sur YouTube, Pierre Ménès a évoqué le Mercato à venir du PSG et notamment la nécessité de se renforcer dans le cœur du jeu. Alors que de nombreuses rumeurs circulent, le consultant a éteint celle menant à l’ancien milieu récupérateur du Real Madrid Casemiro (Manchester United, 31 ans).

« Casemiro ? Il commence à être un peu bouilli et il est surtout très souvent blessé. Et en plus je pense que c’est quand même un vrai milieu défensif et je ne suis pas sûr que c’est ce qui manque le plus au PSG… »