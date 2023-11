PSG - Mercato : Messi rétropédale sur Paris et se lâche sur Mbappé et son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Après avoir eu des mots durs au sujet du PSG, Lionel Messi a édulcoré son discours. Longuement interrogé par France Football, le Ballon d’Or 2023 a même dit du bien de son passage dans la capitale.

« À Paris, j’ai passé deux années au cours desquelles beaucoup de choses se sont produites, certaines bonnes et d’autres moins bonnes. Mais j’ai déjà évoqué cette période à plusieurs reprises, elle appartient désormais au passé et je ne retiens que les choses positives, a-t-il affirmé. Par ailleurs, je me suis fait de très bons amis à Paris et c’est en jouant là-bas que je suis parvenu à devenir champion du monde. »

« Je ne pense pas revenir jouer en Europe un jour »

Lancé sur son avenir personnel, Messi a fait quelques confidences. « J’aurais pu revenir au Barça, mais ça n’a pas pu se réaliser. Quand j’ai dû quitter le club (en 2021), ça s’est fait comme ça. (…) Ma première idée a toujours été de rentrer chez moi, de pouvoir jouer de nouveau à Barcelone et d’y prendre ma retraite comme j’en avais toujours rêvé. Mais ça n’a pas été possible. Nous avons donc pris la décision de venir à Miami, a-t-il ajouté. Je ne pense pas revenir jouer en Europe un jour. Bien sûr que ça me manquera jusqu’à la fin de ma vie de jouer la Ligue des champions ou de disputer la Liga (…) Mais j’en ai profité autant que j’ai pu, je n’éprouve donc aucune frustration. »

Messi a eu une dernière pensée pour Kylian Mbappé, face à qui il n'a pas tremblé en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar au moment de son égalisation sur penalty. « On avait vraiment confiance en nous. Au fond de moi, j’étais convaincu que nous allions être champions du monde, quoi qu’il arrive, s’est-il rappelé. Cette égalisation fut un coup dur, mais on avait déjà connu le même scénario face aux Pays-Bas, et, au lieu de s’écrouler, l’équipe a réalisé à nouveau une très bonne prolongation. Bien sûr, c’est terrible de se faire rejoindre au score comme cela en fin de match, mais nous avons su rester calmes par rapport à cette situation. »

