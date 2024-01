PSG - Mercato : Moscardo pas encore arrivé et déjà remplacé ?

L’arrivée de Gabriel Moscardo se précise au PSG. Présent hier en conférence de presse, le président du club brésilien, Augusto Melo, a confirmé l'arrivée imminente du joueur de 18 ans à Paris. « Je peux confirmer que nous avons vendu Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain, l'opération a été bouclée. Moscardo va subir une intervention et ensuite rejoindre le PSG en juillet », a annoncé le patron des Corinthians devant les médias.

D'après le journaliste italien Fabrizio Romano, le milieu de terrain des Corinthians devrait officiellement s'engager ce jeudi avec le PSG. Et il ne devrait pas être sa dernière recrue hivernale. RMC Sport affirme que la nouvelle blessure de Fabian Ruiz oblige les Parisiens à se renforcer dans un secteur de jeu qui n’a pas toujours donné satisfaction lors de ces premiers mois. Un profil a d’ores et déjà été ciblé, sous la forme d’un prêt, possiblement avec une option d’achat. Des noms ont commencé à être évoqués et la piste Kalvin Philipps, déjà creusée, ne serait pas prioritaire pour le moment. D’autres pistes devraient apparaître rapidement.

