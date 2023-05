PSG : Mourinho à Paris, ce sera acté après la finale de la Ligue Europa !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Hier encore, en conférence de presse, José Mourinho a juré qu'il n'avait rencontré aucun dirigeant de club pour discuter de son avenir. Le Special One, dont l'équipe s'apprête à disputer la finale de l'Europa League contre le FC Séville, n'a de toute façon pas envie de perturber ses joueurs avec ses envies d'ailleurs. Mais il ne cache pas sa frustration face au manque de moyens du club de la capitale italienne, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Champions League par le biais de la Serie A et qui espère décrocher son billet pour la C1 en remportant la C3.

A 110% à Paris en cas de victoire en C3 ce soir

Cela devrait entraîner son départ dans les prochains jours. Et pas n'importe où : il devrait répondre favorablement à l'appel de Luis Campos et du PSG ! Selon le journaliste brésilien Paulo Vinicius Coelho, Mourinho sera le successeur de Christophe Galtier "à 110%" en cas de victoire sur Séville ce soir, car il aura eu l'impression d'avoir fait son travail (et son temps) avec la Roma, et "à 80%" en cas de défaite. Mais dans tous les cas, il a de très grandes chances de rejoindre à Paris, lui dont le nom circule dans les travées du Parc des Princes depuis l'arrivée des Qataris il y a douze ans...

La fiche du Paris Saint-Germain

L'avenir de José Mourinho🇵🇹 pourrait dépendre de la finale d'Europa League contre Séville🇪🇸



En cas de victoire le Portugais considérerait qu'il peut partir au PSG après avoir réussi ses objectifs à la Roma🇮🇹. Une défaite rendrait plus incertaine sa venuehttps://t.co/px4vFOAymO — Paris Saint-Gigio (@PSGigio) May 31, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer José Mourinho aurait l'intention de quitter l'AS Roma si jamais il remporte l'Europa League ce soir aux dépends du FC Séville. Le Special One estimerait alors qu'il a mené les Giallorossi au plus haut et il répondra favorablement à l'intérêt du PSG.

Raphaël Nouet

Rédacteur