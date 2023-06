PSG - Mercato : Mourinho suspendu jusqu'en février 2024 ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le Paris Saint-Germain pourrait se retrouver avec un illustre inconnu sur son banc de touche la saison prochaine pour toute la durée du tour de poules de la Champions League ! En effet, l'un des principaux candidats à la succession de Christophe Galtier, José Mourinho, risque une très lourde suspension pour son comportement après la finale perdue d'Europa League mercredi soir contre Séville (1-1, 1 t.a.b. à 4).

Il risque six matches de suspension

Pas satisfait de l'arbitrage de l'Anglais Anthony Taylor, à qui il a notamment reproché d'avoir oublié de siffler un pénalty pour une main sévillane dans la surface, le Special One l'a attendu dans les couloirs du stade de Budapest après le coup de sifflet final pour l'insulter. La vidéo de son comportement a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et inciter des supporters romains à s'en prendre directement à Taylor à l'aéroport le lendemain ! L'UEFA devrait sanctionner le Special One, qui pourrait écoper de six matches, soit la totalité du tour de poules. Mourinho, qu'il soit au PSG ou ailleurs, ne reviendrait donc que pour les tours à élimination directe en février 2024...

Jose Mourinho waited outside to call Anthony Taylor a 'f*cking crook' 😳 pic.twitter.com/0BrQfTZL9x — GOAL (@goal) June 1, 2023

