PSG - Mercato : Nagelsmann à Paris mardi avec une première recrue dans ses valises ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Pour preuve, l’ancien coach du Bayern Munich est attendu à Paris ce mardi avec Volker Struth, son agent. Il souhaite enrôler Thierry Henry pour la gestion humaine de l’effectif et se défaire de la barrière de la langue, dans un premier temps. Il s’est montré souple avec les demandes du club et ne s’opposera à aucun départ, même si il apprécierait beaucoup entraîner Neymar et Verratti. S’il est encore loin d’être le futur entraîneur du PSG, l’intéressé pourrait y arriver avec une première recrue dans ses valises : Manuel Ugarte !

« Chelsea se retire de la course Manuel Ugarte, le PSG est désormais en tête pour signer le joueur, a assuré Fabrizio Romano cette nuit sur Twitter. Le joueur était ouvert au transfert de Chelsea mais le PSG a offert plus et Chelsea n'est pas disposé à payer bien au-dessus de ce qu'il considère comme le ‘taux du marché’ d'Ugarte. » Nicolo Schira va dans le même sens que son confrère italien.

Breaking: Chelsea are pulling out of the Manuel Ugarte race, PSG are now in the lead to sign the player! 🚨🔵🇺🇾 #CFC



Player was open to Chelsea move — but PSG have offered more and Chelsea are not willing to pay well above what they consider Ugarte’s “market rate”. pic.twitter.com/XYaSuSgoAY