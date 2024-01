PSG Mercato : Newcastle déboule sur une piste de Luis Campos

Ce n’est pas un secret : Manu Koné (Borussia Mönchengladbach, 22 ans) est suivi de près par les équipes de Luis Campos au PSG. L’international Espoirs tricolore est notamment vu comme une solide option en vue de muscler le milieu l’été prochain… s’il est encore en Bundesliga d’ici là.

En effet, alors que Paris n’a ni l’intention ni les moyens de s’activer sur le dossier en janvier, Newcastle – qui anticipe le possible départ de l’ancien Lyonnais Bruno Guimaraes – souhaiterait passer à l’action dans les prochains jours selon le journaliste Mercato Ekrem Konur.

Reste à savoir si les Magpies mettront les moyens cet hiver pour récupérer un joueur qui dispose d’un bon de sortie à l’été 2024 et que le Borussia valorise déjà à plus de 40 M€…

💣💥❗🇫🇷 #NUFC ⚫ #Borussia ❗

Newcastle United will open talks to sign Borussia Monchengladbach midfielder Manu Kone.



◾PSG, Napoli, Juventus, Tottenham and Liverpool have all been linked with the Frenchman. pic.twitter.com/TBYjcf6mqb