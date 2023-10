PSG - Mercato : Al-Hilal vise Messi ou Mbappé pour remplacer Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L'espoir fait vivre. L'argent également. Mais avec un brin de lucidité, on se demande tout de même si le souhait du club saoudien d'Al-Hilal va être exaucé. Comme vous le savez, bien entendu, le club, qui a investi pas loin de 90 millions d'euros sur Neymar l'été dernier, se retrouve aujourd'hui sans milieu de terrain.

Un souhait non réalisable

Et n'est pas prêt de le revoir, tant le Ney va mettre plusieurs mois avant de revenir sur les terrains en raison de sa rupture du ligament croisé. Mais selon le media Al-Riyad, Al-Hilal aurait déjà pensé à tout. En tentant, tenez-vous bien, d'obtenir les signatures de Lionel Messi ou de Kylian Mbappé ! La Pulga a pourtant déjà dit non en refusant un pont d'or et, surtout, en annonçant son départ en Argentine afin d'y prendre des vacances au cours de la trêve du championnat américain. Quant à Mbappé, on l'imagine assez mal quitter le PSG cet hiver et dire oui à Al-Hilal. Très mal, même.

