PSG - Mercato : nouvelle destination en vue pour Ziyech ?

Hier soir, les supporteurs du PSG réfléchissaient déjà à acheter le maillot du club de la capitale floqué Hakim Ziyech, cependant, l’opération est tombée à l’eau. Malgré l’accord de Paris et Chelsea, le transfert n’a pas pu être validé avant 23h. La faute à des documents envoyés trop tardivement par les Blues… Si le PSG compte tenter un recours auprès de la LFP, des clubs sont déjà à l’affut pour signer le joueur selon les informations de Nicolo Schira.

« L'ailier reviendra à Londres dans les prochaines heures car son prêt à Paris a échoué en fin de mercato. Il pourrait encore partir de Chelsea, des clubs turcs le surveillent pour un prêt. », a commenté le journaliste sur Twitter. La Süper Lig pour prochaine destination pour le génie marocain ?

