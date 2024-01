PSG Mercato : nouvelles révélations sur l'offre faite à Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce mardi, le quotidien AS fait sa Une sur Kylian Mbappé, assurant que le PSG lui met la pression pour son avenir. A l'instar du Real Madrid, le club détenu par les Qataris veut être fixé au plus tôt afin de pouvoir préparer la prochaine intersaison. La direction parisienne a proposé un nouveau contrat de quatre ans à sa superstar, avec un salaire royal, le meilleur du football européen (l'Arabie Saoudite offrant plus à Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema...).

125 M€ brut au bout de sa quatrième année !

Il a été question de 100 M€ par an ou d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires du club. Mais selon le compte X PSGInside_Actu, il s'agirait bien de 100 M€, mais brut. Et ce salaire serait progressif, afin d'inciter le champion du monde 2018 à rester jusqu'au bout. S'il est toujours parisien en 2027-28, Kylian Mbappé gagnerait 125 M€ brut ! Des émoluments sur lesquels le Real Madrid ne pourra pas s'aligner...

⚠️⚠️⚠️ Erreur ⚠️⚠️⚠️



La fatigue à eu raison de moi . C'est du brut pas du net . Désolé.



Je précise pour #Mbappe .



Le contrat de 125 millions brut par an environ, n'est valable que sur le contrat de quatre ans. La première année serait de 100 millions et ça augmenterait en… https://t.co/UeKs76KcYN — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 29, 2024

