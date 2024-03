PSG Mercato : Osimhen à Paris, le président de Naples confirme

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le sujet va devenir récurent. Et prendre de plus en plus de place dans l'actualité foot dans les prochains mois. Qui le PSG va-t-il recruter pour remplacer Kylian Mbappé ? On le sait, ce dernier risque fort de rejoindre le Real Madrid et a déjà annoncé son départ à ses dirigeants.

Dans le viseur des dirigeants, désormais : ce qu'il se fait de mieux en Europe. Et donc la piste Victor Osimhen, l'attaquant de Naples. Ce dernier est évoqué au PSG depuis des lustres et le président du Napoli, Aurelio de Laurentiis, n'a pas évité le sujet lorsqu'il a été interrogé à ce sujet lors d'un événement à Londres.

"Osimhen est un grand joueur, mais vous savez : Naples est un endroit formidable. Il y a des joueurs qui sont attirés par le Real Madrid, par le PSG, par Arsenal, par Manchester City, par Chelsea. On ne peut donc pas les retenir, surtout quand ils ont une clause libératoire qui permet de les acheter. Il en a une. C’est un montant très élevé. Va-t-il partir ? Nous verrons bien. L’argent est le dernier problème du Napoli. Nous avons toujours fait de bons recrutements, comme nous l’avons fait dans le passé. Nous le ferons encore à l’avenir."

Un moyen, comme un autre, pour de Laurentiis de rappeler au PSG que pour son buteur patenté, ce sera au minimum 130 millions d'euros. Le montant de la clause libératoire.

