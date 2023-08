PSG – Mercato : Paredes attendu en Italie, un autre lofteur va filer à l'anglaise !

Alors que Neymar va prendre la direction de l'Arabie Saoudite, un autre départ est dans les tuyaux au PSG : celui de Leandro Paredes. Annoncé avec insistance du côté de Galatasaray, le milieu de terrain argentin privilégiait un retour à l'AS Rome et il devrait être entendu.

Selon Fabrizio Romano, il ne reste plus que quelques détails à régler et Paredes voyagera pour l'Italie afin de signer son contrat. Le PSG et la Roma finalisent son départ. Paredes a déjà accepté un contrat de deux ans avec une 3e année en option. Par ailleurs, Djeidi Gassama va s’engager dans les prochaines heures du côté de Sheffield Wednesday, pensionnaire de Championship, selon Foot Mercato. « Pour Djeidi Gassama c’est un départ libre. Le PSG garde un pourcentage à la revente », précise Marc Mechenoua, de Goal.

