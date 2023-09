PSG - Mercato : Paris a tenté un dernier coup de folie avec Bernardo Silva

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

En recrutant Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, le PSG a non seulement francisé son effectif avec des joueurs talentueux mais il s'est surtout attaché les services de proches de Kylian Mbappé. Ce qui était la meilleure des façons de convaincre l'attaquant de rester encore une saison dans la capitale voire de prolonger. Mais les dirigeants parisiens voulaient faire encore mieux. Ils ont vraiment tout tenté pour attirer Bernardo Silva, autre proche de KM, qui souhaite rejouer avec lui après leur expérience commune à Monaco en 2016-17. C'était d'ailleurs l'une de ses exigences au moment de sa prolongation en mai 2022.

City voulait Zaïre-Emery plus de l'argent

Selon le journaliste de CBS Jonathan Johnson, Paris a proposé à Manchester City un échange entre le Portugais et le duo Marco Verratti-Gianluigi Donnarumma. Mais le champion d'Europe a refusé et fait une contre-proposition : Warren Zaïre-Emery plus une grosse somme d'argent en échange de Silva, qui était d'accord pour aller à Paris. Le PSG a refusé et le milieu offensif a finalement prolongé avec City.

