PSG - Mercato : Paris annonce une prolongation (officiel)

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

"Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Zoumana Camara au poste d’entraîneur principal de l’équipe U19, pour une saison supplémentaire. Le technicien est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024", a indiqué le club de la capitale dans un communiqué. 🔴🔵✍️ Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Zoumana Camara au poste d’entraîneur principal de l’équipe U19, pour une saison supplémentaire.



Le technicien est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 12, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le PSG a officialisé ce vendredi la prolongation d'une saison supplémentaire de Zoumana Camara au poste d'entraîneur des U19. L'ancien défenseur central français est désormais lié jusqu'en juin 2024 avec le club de la capitale.

Fabien Chorlet

Rédacteur