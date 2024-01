PSG - Mercato : Paris aurait tranché le cas Gabriel Moscardo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Remonté contre les Corinthians en apprenant avant son arrivée à Paris que Gabriel Moscardo (18 ans) devait passer sur le billard pour une opération du pied gauche et rester sur le flanc trois mois, le PSG a relancé les discussions autour du milieu de terrain auriverde.

Actuellement à Paris avec ses proches, Gabriel Moscardo attend de savoir à quelle sauce il sera mangé. Alors qu’un accord à 20 M€ (+2 M€) avait été trouvé, le fait que le PSG conteste le dossier a sérieusement crispé les Corinthians. ESPN Brésil rapporte même que le président Augusto Melo s’est emporté avant-hier : « Ou le PSG paye maintenant, ou il rentre aux Corinthians. Pas besoin d’attendre l’opération, s’ils ne payent pas maintenant, il revient… »

Moscardo finalement laissé aux Corinthians en prêt ?

Alors que la presse brésilienne parle d’une deadline à vendredi pour régler le dossier et que L’Equipe est plus prudent en avançant la fin du mois comme cap pour régler le litige, le journaliste brésilien Bruno Andrade (UOL) se veut de son côté optimiste. Selon lui, une réunion s’est tenue mercredi à Paris et elle a réchauffé les relations entre toutes les parties. Gabriel Moscardo devrait bel et bien signer au PSG la semaine prochaine mais son arrivée ne sera finalement actée qu’à l’été 2024. Il fera donc sa convalescence et sa reprise sous le maillot des Corinthians…

Moscardo: reunião hoje em Paris foi positiva e praticamente definiu que o PSG vai confirmar a compra agora em janeiro, mas receber o reforço apenas em junho. Ideia discutida é fazer a cirurgia no pé esquerdo (em Doha) e assinar o acordo na próxima semana https://t.co/P1xVVtH28g — Bruno Andrade (@brunoandrd) January 10, 2024

