PSG - Mercato : Paris relance une piste pour remplacer Neymar et c'est une surprise !

Alors qu'Hakim Ziyech était tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato hivernal, l'arrivée du Marocain dans la capitale française a finalement capoté au dernier moment.

Ziyech pour remplacer Neymar ?

Mais alors que le PSG est en quête d'un remplaçant à Neymar, parti à Al-Hilal, le nom du joueur de Chelsea aurait refait surface du côté du champion de France en titre. En effet, les agents d'Hakim Ziyech pousseraient de nouveau pour placer leur joueur à Paris, si l'on en croit les informations de Sports Zone, qui précise qu'il n'y aurait rien de plus à l'heure actuelle. De son côté, le journaliste marocain, Izem Anass, se montre, lui, beaucoup plus catégorique dans ce dossier et affirme que l'arrivée de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam au PSG serait bouclé.

