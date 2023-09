PSG - Mercato : parti « à contrecœur », un international français se voit revenir à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Passé du Bayer Leverkusen à Aston Villa cet été, Moussa Diaby (24 ans) réalise des débuts tonitruants en Premier League (2 buts, 2 passes décisives). Formé au PSG, l’international tricolore s’est longuement confié dans le dernier numéro de Onze Mondial, en kiosques ce vendredi.

« Je reviendrai peut-être un jour… »

Dans cet entretien, il a notamment été question du club parisien : « Le Paris Saint-Germain, c’est mon club formateur (…) Le PSG a été une bonne aventure pour moi. J’ai dû emprunter un autre chemin à contrecœur. Pour le développement de ma carrière et ma progression, j’étais obligé de partir. En restant au PSG, j’aurais eu moins de temps de jeu ».

Désormais plus aguerri, Moussa Diaby ne s’interdit pas de revenir par la grande porte au PSG en fonction de sa carrière : « Souvent, on me dit que les supporters pensent à mon retour. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu’on ne m’a pas oublié. Les supporters savent que j’ai été formé dans ce club et que je serai toujours prêt à tout donner pour ce maillot (…) Je reviendrai peut-être un jour. En tout cas, le PSG restera à vie dans mon cœur ».

⚠️Alerte Kiosque⚠️

Onze Mondial n°362 : @MoussaDiaby_19, à toute vitesse ! ⚡️

➡️ ITV : Saël Kumbedi, @Lea_LeGarrec , Arnaud Souquet, Gérard Prêcheur 🎙

➡️ Immersion : Malaisie, le football comme on l’aime 🇲🇾

➡️ Portrait : Gianluca Prestianni, le nouveau Messi 🇦🇷

➡️ Made in… pic.twitter.com/AlHqBW0UhS — Onze Mondial (@OnzeMondial) September 22, 2023

Podcast Men's Up Life