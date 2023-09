PSG - Mercato : pourquoi Marcus Thuram n'a pas signé à Paris

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Tout se passe pour le mieux pour Marcus Thuram. Buteur, récemment, avec son nouveau club, l'Inter Milan, l'un des fils de Lilian a également marqué avec l'équipe de France en match amical face à l'Irlande, jeudi soir, au Parc des Princes.

Trois demandes rejetées

Reste que le Français aurait pu être un joueur de Ligue 1 cette saison. Portant les couleurs du PSG comme cela avait longuement été évoqué ces derniers mois. Seulement voilà, Thuram avait demandé certaines choses à Luis Campos pour signer dans la capitale, ce qu'explique le quotidien Le Parisien ce samedi.

Quoi ? Un certain temps de jeu important, l’assurance d’évoluer au poste d’avant-centre et non sur un côté. Les discussions se sont vite interrompues et Thuram s'en est allé rejoindre l'Inter Milan.

