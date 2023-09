PSG - Mercato : pourquoi Navas est finalement resté à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Toujours étrange de suivre, et surtout de comprendre, les choix de certains joueurs. C'est notamment le cas au sujet de Keylor Navas, le gardien du PSG qui, si il avait retrouvé du temps de jeu la saison passée en Premier League avec un prêt à Nottingham Forest, a cette fois choisi de rester dans la capitale.

Rôle de doublure accepté

Sur le banc de touche, bien entendu, dans l'ombre de Gianluigi Donnarumma, le titulaire du poste. En dépit de nombreuses propositions, Navas, comme l'explique Le Parisien, a également refusé l'argent de l'Arabie saoudite car lui et sa famille se plaisent à Paris. Et qu'il aurait finalement accepté son statut de doublure. Par ailleurs, le quotidien régional explique que Luis Enrique est séduit par le jeu au pied de l'ancien portier du Real Madrid, sans remettre en cause le choix Donnarumma.

Un remplaçant à près d'1 million d'euros mensuel, il faut pouvoir se le permettre....

