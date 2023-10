PSG - Mercato : rejeté par Luis Enrique, il cartonne au Barça

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Au regard de son poids, et de ses nombreux clients, on lui prête parfois une influence qu'il n'a pas. Car tout puissant qu'il est dans le monde du ballon rond, l'agent Jorge Mendes n'a pu faire ce qu'il souhaitait l'été dernier. Et notamment au PSG.

Luis Enrique dit non

Car il était dans son intention de transférer son milieu de terrain, Joao Felix, au sein du club parisien. Y compris sous forme de prêt vu que le Portugais n'était plus en odeur de sainteté à l'Atlético Madrid. Problème, si les dirigeants parisiens ont pu laisser croire que ça se ferait, Luis Enrique, lui, s'y est fermement opposé. C'est ce que révèle un journaliste de Radio Marca.

Le FC Barcelone ne s'en plaindra guère, Felix retrouvant des couleurs depuis des semaines en Liga.

El apunte final de @medinamarca sobre Joao ✍️



🇫🇷 "Antes de demostrar su amor al Barça quería ir al PSG"



👔 "Luis Enrique no le quería"



🧐 "A ver lo que aguanta a este nivel"



#⃣ #GOLES con @pedropparrado 🔛 pic.twitter.com/3b9CcQg0aL — Radio MARCA (@RadioMARCA) October 19, 2023

Podcast Men's Up Life