PSG - Mercato : Soler a sa réponse concernant un départ, un club a pris les devants pour Ekitike

Avec un temps de jeu cumulé de 447 minutes, Carlos Soler n'a pas pris qu'à 25% des matches du PSG en Ligue 1 depuis le début de la saison. Et il n'a eu droit qu'aux soixante dernières secondes du match retour contre Dortmund (1-1) en Champions League. Le milieu espagnol n'est qu'un remplaçant aux yeux de Luis Enrique et il ne veut pas se contenter de ça. D'où sa volonté de partir en janvier. Mais selon Fabrice Hawkins, c'est hors de question. Luis Campos et son entraîneur tiennent à ce qu'ils continuent de s'inscrire dans la rotation. Soler va donc devoir ronger son frein encore six mois...

Le PSG acceptera un prêt avec option d'achat pour Ekitike

Concernant Hugo Ekitike, annoncé tout proche de West Ham il y a quelques semaines, la tendance a évolué. Toujours selon Fabrice Hawkins, les Hammers ne font plus partie de ses courtisans, contrairement à Wolverhampton, l'Eintracht Francfort, qui le suit depuis l'été dernier, et Wolfsburg. Le PSG accepterait un prêt avec option d'achat pour son joueur placardisé en août après son refus d'aller à... Francfort pour faire diminuer la note pour Randal Kolo Muani. L'Equipe assure que c'est Wolfsburg qui est en pole position à l'heure actuelle. Le club de Volkswagen prendrait à sa charge une grosse partie du salaire de l'ancien Rémois et s'apprête à formuler une première offre à Paris.

