PSG - Mercato : tensions à Paris pour le dossier Guimaraes ?

Compliqué, dans certains dossier mercato, de démêler le vrai du faux. Et de savoir si les clubs sont vraiment prêts à tout pou s'attacher les services d'un élément. Le PSG serait, et le conditionnel est de rigueur, dans ce cas-là avec Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de Newcastle, qui coûterait tout de même plus de 100 millions d'euros (115) en cas de venue avec une clause à racheter.

Désaccord au sommet du club ?

Pour le moment, les spécialistes du mercato sont sceptiques sur ce dossier lancé par la presse brésilienne. Mais selon le compte twitter, Flash Zone, une autre réalité se dessine. Qui laisserait apparaître un désaccord entre Luis Enrique et Luis Campos. L'entraîneur voudrait le joueur dès cet hiver, Luis Campos trouve la clause exorbitante.

A suivre.

