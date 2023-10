PSG - Mercato : Luis Enrique veut mettre trois joueurs à la porte !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le Paris Saint-Germain, qui a encore plusieurs indésirables dans son effectif, compterait se séparer d'au moins trois joueurs lors du prochain mercato hivernal, si l'on en croit les informations du Parisien.

Kurzawa, Ekitike et Soler invités à partir cet hiver !

Il s'agirait de Layvin Kurzawa, Hugo Ekitike et Carlos Soler. Les deux premiers ont joué respectivement zéro et 14 minutes depuis le début de la saison, tandis que le troisième, qui ne joue que des bouts de matchs depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien, serait courtisé par deux clubs de Premier League (Brighton et Aston Villa) et ne serait pas fermé à l'idée d'un départ.

