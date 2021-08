PSG - Mercato : un ancien buteur est ciblé pour remplacer CR7 à la Juventus

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

L'été dernier, l'attaquant Moise Kean s'était déjà illustré en rejoignant le PSG lors du mercato. Voici que l'attaquant italien fait encore parler de lui, mais cette fois dans le Calcio puisque l'on évoque un retour dans son premier club, la Juventus Turin.

Rien de fait, certes, mais selon les informations du toujours bien informé Nicolo Schira, les dirigeants de la Vieille Dame ne verraient pas d'un mauvais œil le retour de celui qui appartient à ce jour à Everton.

Ce n'est pas un hasard si la Vieille Dame travaille en coulisses sur le retour de Kean. Le départ de Cristiano Ronaldo acté du côté de Manchester United, ce dossier pourrait s'accélérer dans les prochaines heures...

#Juventus are monitoring Moise #Kean, who could leave #Everton in the next days. First talks with the agent Mino #Raiola, who is working to move the italian striker. #transfers #EFC