PSG - Mercato : un Bleu de Ligue 1 pour renforcer la défense centrale ?

Si l'on en croit les informations d'Ekrem Konur, le PSG se cherche un défenseur central pour la saison prochaine. Et ce alors que ce secteur affiche complet avec Marquinhos, Milan Skriniar, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembé. En effet, rien que ce mercredi, le journaliste turc spécialisé dans les transferts a révélé un intérêt parisien pour deux joueurs, Alessandro Bastoni (Inter Milan) et Jean-Clair Todibo (OGC Nice).

La Juventus est également sur les rangs

Pas vraiment une surprise pour l'Aiglon, qui est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 depuis son retour en France en février 2021, après son échec au FC Barcelone. Devenu international tricolore, l'ancien Toulousain forme une charnière des plus efficaces avec Dante et suscite l'intérêt d'écuries étrangères comme la Juventus Turin. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Gym, il est coté 30 M€ par Transfermarkt. Un rapport qualité-prix remarquable pour un joueur de sa valeur.

