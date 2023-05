PSG - Mercato : un champion du monde 2018 visé pour combler Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Comme l'a annoncé le journaliste de L'Équipe, Loïc Tanzi, la semaine dernière, les propriétaires du Paris Saint-Germain ne visent plus de grosses stars sur le marché des transferts et désirent désormais recruter des joueurs surtout français et d'équipe pour mieux entourer Kylian Mbappé.