PSG - Mercato : un club anglais accélère pour Ekitike

Où ira Hugo Ekitike ? Indésirable au PSG, l'ancien rémois est poussé vers la sortie, lui qui n'entre plus dans les plans du club de la capitale. Un départ avant la fin du Mercato est quasiment acté, mais reste à savoir où.

L'été dernier, le joueur avait refusé de rejoindre Francfort. L'Eintracht le suit encore, tout comme Wolfsburg, qui tenait la corde il y a quelques jours selon L'Equipe. Mais Wolverhampton est également sur les rangs et selon Ekrem Konur, des négociations sont en cours. Ekitike privilégiant un départ en Angleterre, un prêt chez les Wolves pourrait bien se profiler.

💣💥 | 🇫🇷 | Wolverhampton are in talks to sign PSG's French striker Hugo Ekitike on loan.

🔵 #PSG 🟡 #WWFC pic.twitter.com/ATkFYVteKy