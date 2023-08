PSG - Mercato : un coup très bas de Mbappé à Neymar éclate au grand jour

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Écarté du groupe professionnel depuis un peu moins d'un mois car il a décidé de ne pas activer l'année en option dans son contrat, Kylian Mbappé a été réintégré ce dimanche au groupe de Luis Enrique et serait désormais ouvert à une prolongation au Paris Saint-Germain.

Mbappé ne voulait plus de Neymar depuis un an

D'après L'Équipe, qui a dévoilé les dessous de ce revirement, les dirigeants du PSG auraient envoyés ces derniers jours des signaux positifs à sa star pour la convaincre de prolonger l'aventure en faisant savoir à Marco Verratti et Neymar qu'ils n'entraient plus dans les plans du club. Cela ferait même un an que Kylian Mbappé réclame les départs de l'Italien et du Brésilien à sa direction, estimant qu'il n'y a pas de place pour les deux dans le onze parisien.

🗞️ La une du journal L'Équipe du lundi 14 août 2023 pic.twitter.com/lWDoD2Qeov — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 13, 2023

