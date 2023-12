PSG – Mercato : un crack du FC Barcelone dans le viseur de Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

S’il ne désire pas spécialement disposer de trop de joueurs sur certains postes, Luis Enrique a quand même des idées bien arrêtées sur les profils qui pourraient rendre service au PSG… Et il n’a pas oublié certains de ses anciens chouchous en sélection d’Espagne.

D’après le quotidien El Nacional, le coach parisien aurait demandé à ses dirigeants de suivre de près l’évolution de la situation de Pedri (FC Barcelone, 21 ans) sur les prochaines semaines.

Pedri en difficulté au Barça, Luis Enrique suit ça de près !

Bien que le Barça ne soit aujourd’hui pas vendeur pour l’un de ses cracks, le fait qu’il joue moins (11 apparitions pour 768 minutes jouées) et que sa cote a un peu baissé du fait des blessures ouvre la brèche pour Paris. Une brèche dans laquelle Luis Enrique espère que le club s’engouffrera.

Même si le média catalan évoque la possibilité d’une offensive du PSG cet été, cela paraît toutefois très peu probable. Paris ne mettra pas une somme folle sur un milieu sur le mois de janvier. Du côté du Barça, où on vient de perdre Gavi sur blessure, il n’est pas non plus question d’ouvrir la porte à un joueur dont la clause libératoire a été fixée à 1 milliard d’euros et qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2026.

