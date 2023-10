PSG - Mercato : un crack oublié par Luis Enrique envoyé au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Certains joueurs actuels du PSG auraient sans doute le talent pour être titulaires ailleurs mais la concurrence à Paris est telle que Luis Enrique doit parfois faire des choix frustrants. Fabian Ruiz fait ainsi partie des grands perdants de ce turnover. Avec une réelle qualité mais un temps de jeu réduit (9 matchs, 3 titularisations, 1 but, 1 passe décisive), l’international espagnol pourrait avoir des envies d’ailleurs lors du prochain mercato. Et à en croire Mundo Deportivo, le FC Barcelone devrait lui offrir une porte de sortie.

Ruiz déjà connecté à Pedri ?

Le journal catalan évoque un intérêt récurrent du Barça, désireux de muscler son entrejeu avec la venue d’un joueur capable d’évoluer comme double pivot. MD est persuadé que le joueur de 27 ans pourrait former un « excellent tandem avec Frenkie De Jong et s’entendrait à merveille avec Pedri », qu’il côtoie déjà en sélection espagnole. Approché par le FC Barcelone à l’époque où il officiait à Naples et sous contrat au PSG jusqu’en juin 2027, Ruiz est évalué à 30 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

