PSG Mercato : un départ bouclé, Riolo vend la mèche pour l’avenir de Yoro (LOSC)

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Daniel Riolo a été formel sur le cas de Leny Yoro. Alors que les réseaux s'enflamment autour d’un transfert du défenseur central au PSG, il n’en serait finalement rien. En effet, d’après Riolo, il s’agit d’un coup monté par le club de la capitale pour influencer les supporters et se donner une chance de pouvoir faire venir le défenseur. Lille n’apprécie pas ce coup.

Michut vendu en Turquie

Les Dogues seraient agacés de la manière dont le PSG aurait agi vis-à-vis d’un possible transfert de l’international espoir. Le LOSC souhaiterait garder son joueur et pourrait le vendre l’été prochain à un autre club européen hormis une offre parisienne défiant toute concurrence (60 M€ ?). Dans tous les cas, Riolo est formel : il n'y aura pas de départ cet hiver pour Yoro. Par ailleurs, Fabrizio Romano affirme qu'Edouard Michut n’est plus un joueur du PSG ! L’Adana Demirspor a levé l’option d’achat. Paris recevra 20% sur une future vente.

❌ @DanielRiolo pense que Leny Yoro ne partira pas au PSG cet hiver. #RMCive pic.twitter.com/6hxEJaVHF5 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 23, 2024

Podcast Men's Up Life