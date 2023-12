PSG - Mercato : un encombrant dossier arrive pour Luis Campos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Selon toute logique, Renato Sanches devrait retourner au PSG dans les prochains jours. La Roma, qui l'avait accueilli l'été dernier, souhaite visiblement casser le prêt du Portugais, en proie à de grandes difficultés dans le Calcio.

Mourinho est rude

L’entraîneur Portugais de la Roma, José Mourinho, s’est exprimé sur la situation de son joueur en conférence de presse. Et ça sent le dossier à gérer pour Luis Campos au PSG. “Je n’ai aucune information sur sa situation de la part du club et de son agent. Renato est dans une situation compliquée. Je ne sais pas s’il partira à Turin (en championnat), ce n’était pas une semaine d’entraînement "propre" pour lui”.

Mourinho fait du Mourinho. Et Sanches ne sera peut-être plus très longtemps à son écoute.

La réponse cash de José Mourinho sur Renato Sanches https://t.co/mpbkYP1wGF — Foot Mercato (@footmercato) December 29, 2023

Podcast Men's Up Life