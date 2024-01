PSG - Mercato : un énorme flop de Luis Campos va déjà plier bagage !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

On a tendance à l'oublier, mais Luis Campos, ce ne sont pas seulement des bons coups. Il y a aussi des ratés. Et certains font beaucoup parler. A Paris, il y en a qui devrait changer d'air cet hiver, à en croire L'Equipe. Il s'agit de Cher Ndour, que le club de la capitale s'était félicité d'avoir pu attirer au nez et à la barbe de grands clubs européens après la fin de son contrat au Benfica l'été dernier. Ce milieu italien de 19 ans est présenté comme un futur grand. Mais son talent n'a visiblement pas impressionné Luis Enrique, qui ne l'a pas fait jouer lors de la première partie de saison...

Besiktas et Braga prêts à l'accueillir

Selon L'Equipe, deux portes de sortie s'offrent à Ndour pour cet hiver. La première se nomme Besiktas, la seconde Braga. La destination portugaise est la plus évidente puisque le Sporting est désormais un club satellite de QSI. Une destination idéale pour un très bon coup devenu flop en quatre mois...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Arrivé cet été au PSG avec une étiquette de "grand espoir", Cher Ndour (19 ans) n'a joué que 25 minutes avec le club de la capitale lors de cette première partie de saison. 🇮🇹



L'italien pourrait quitter Paris sous la forme d'un prêt cet hiver.



Particulier ce recrutement... 🤔… pic.twitter.com/PsmVZM1DGQ — Footballogue (@Footballogue) January 4, 2024

Podcast Men's Up Life